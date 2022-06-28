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Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО
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Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Об этом 28 июня сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

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«В результате этой встречи министры иностранных дел наших стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но теперь это решение неизбежно», — говорится в сообщении.

Государства заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

«Наш совместный меморандум подчеркивает обязательство Финляндии, Швеции и Турции оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. То, что мы стали союзниками по НАТО, еще больше укрепит это обязательство», — отметили в канцелярии Ниинистё.

На пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг объявил, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу.

Накануне президент Турции заявил, что намерен на саммите НАТО в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами.

26 июня сообщалось, что Турция проведет новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу о членстве в НАТО перед саммитом альянса. 24 июня финский премьер-министр Санна Марин указала на готовность Финляндии к открытому диалогу с Турцией. Она также выразила надежду на достижение взаимопонимания между государствами.

Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 июня признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Финляндии и Швеции. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не станут выдавать Турции участников движения проповедника, для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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