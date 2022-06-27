Эрдоган пообещал на саммите НАТО доказать лицемерие Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июня заявил, что намерен на предстоящем саммите НАТО в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами.

«На саммите НАТО мы расскажем о лицемерии наших собеседников в отношении борьбы с терроризмом при помощи документов. Мы донесем до наших собеседников информацию о лицемерии, проявляемом в отношении террористических организаций, таких как РПК, СНС и ФЕТО (признанные Анкарой террористическими Рабочая партия Курдистана, организация «Силы народной самообороны», террористическая организация фетхуллахистов. — Ред.), с помощью документов, информации и изображений», — рассказал Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Накануне сообщалось, что Турция проведет новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу о членстве в НАТО перед саммитом альянса. 24 июня финский премьер-министр Санна Марин указала на готовность Финляндии к открытому диалогу с Турцией. Она также выразила надежду на достижение взаимопонимания между государствами.

Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 июня признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не станут выдавать Турции участников движения проповедника, для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.