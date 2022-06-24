В Финляндии заявили о готовности к диалогу с Турцией

Хельсинки надеется достигнуть взаимопонимания с Анкарой по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в пятницу, 24 июня, заявила финский премьер-министр Санна Марин.

«Турция <...> выразила определенную озабоченность. Конечно, мы относимся к этому серьезно. <...> В любом случае нам необходимо урегулировать все возникшие вопросы», — отметила она по окончании первого дня работы саммита Евросоюза (ЕС).

По словам Марин, страна готова работать над тем, чтобы разрешить возможные недопонимания и внести необходимые поправки в свое законодательство.

Между тем, 23 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что не может гарантировать быстрое вступление Швеции и Финляндии быстрого в Североатлантический альянс. При этом он сохраняет оптимизм по поводу расширения блока, несмотря на возражения Турции.

Накануне стало известно, что правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита альянса в Мадриде 29–30 июня.

До этого, 21 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что достигнуть прогресса на встрече с Турцией гн удалось и, вероятно, страна не сможет войти в НАТО до сентября.

В свою очередь, директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи сообщил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде. Он предположил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. До этого, в начале 2022 года, Столтенберг заявлял о том, что Швеция и Финляндия отвечают многим стандартам Североатлантического альянса и могут быстро присоединиться к блоку, если выразят такое желание.