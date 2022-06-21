Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией, она, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября. Об этом 21 июня заявил финский президент Саули Ниинистё.

«По существу встречи [с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня] не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — сказал он на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой, которую транслировала пресс-служба ЕП.

Накануне директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи заявил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем в конце июня саммите блока в Мадриде. Он добавил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», для того чтобы вступить в НАТО.

До этого, 8 июня, Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с «террористическими организациями», включая Рабочую партию Курдистана, организации Гюлена и их филиалы.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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