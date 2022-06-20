В Турции назвали маловероятным вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2022 году

Турция не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем в конце июня саммите блока в Мадриде. Об этом 20 июня сообщил директор Института внешней политики республики Хюсейн Багджи.

«Ждать зеленого света от Турции на саммите в Мадриде не приходится. Рано или поздно Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Скорее всего, произойдет это не в текущем году и для этого может быть организован новый саммит альянса», — сказал он в беседе с ТАСС.

Багджи отметил, что Анкара не против членства двух северных стран в альянсе, но она хочет получить письменные гарантии, которые бы сняли обеспокоенность относительно связей Стокгольма и Хельсинки с террористическими организациями.

При этом эксперт подчеркнул, что жесткая позиция турецких властей не является попыткой подыграть России.

«Турция не является пленником позиции России, выступающей против членства в альянсе Швеции и Финляндии», — сказал Багджи.

Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Мадриде представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в республике и признанной террористической Рабочей партии Курдистана.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.