США хотят договориться с Турцией по Финляндии и Швеции до саммита НАТО

Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита альянса в Мадриде 29–30 июня. Об этом в среду, 22 июня, сообщила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В ходе слушаний в сенате она подтвердила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование всех спорных моментов, касающихся расширения НАТО, до начала саммита альянса в Мадриде, который должен пройти в конце месяца.

Также на слушаниях выступил председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес. Он, в свою очередь, призвал отказаться от любых уступок Анкаре.

«Я не знаю, что Турция пытается от них [Финляндии и Швеции] добиться. Но в конечном счете дело именно в этом. И, возможно, если мы вступим в игру, они захотят добиться чего-то и от нас», — заявил он.

Днем ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не достигла прогресса на встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября.

Накануне директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи заявил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем в конце июня саммите блока в Мадриде. Он предположил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», для того чтобы вступить в НАТО.

До этого, 8 июня, Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с «террористическими организациями», включая Рабочую партию Курдистана, организации Гюлена и их филиалы.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.