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Генсек НАТО засомневался в быстром вступлении Швеции и Финляндии в альянс

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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong/XinHua
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 июня заявил, что не может гарантировать Швеции и Финляндии быстрого вступления в Североатлантический альянс.

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«Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они (Швеция и Финляндия. — Ред) смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время. Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель», — сказал он на мероприятии в Брюсселе, организованном американской газетой Politico.

Как отмечает издание, Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции.

«Это не первый раз, когда один или несколько союзников [по НАТО] не согласны с остальными», — сказал он.

Накануне стало известно, что правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита альянса в Мадриде 29–30 июня.

Между тем 21 июня президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не достигла прогресса на встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября.

Днем ранее директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи сообщил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде. Он предположил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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