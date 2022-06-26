Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО

Турция проведет новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу о членстве в НАТО перед саммитом альянса в Мадриде. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы провели две встречи с нашими шведскими и финскими коллегами в Анкаре и Брюсселе. Судя по вчерашнему телефонному разговору нашего президента с генеральным секретарем НАТО, завтра мы едем в Брюссель с господином Седатом (заместитель главы МИД Турции Седат Онал — Ред)», — сказал он.

По словам Калына, обсуждаемые вопросы были доведены до определенной точки, поэтому сейчас сделать шаг назад невозможно.

Он также подчеркнул, что в переговорах примет участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во вторник в Мадриде по просьбе генерального секретаря НАТО состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии с участием нашего президента. Это будет саммит перед саммитом НАТО», — пояснил Калын.

Ранее в этот день сообщалось, что Белый дом «продолжает делать все возможное» для того, чтобы разрешить обеспокоенность Турции по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

24 июня финский премьер-министр Санна Марин указала на готовность Финляндии к открытому диалогу с Турцией. Она также выразила надежду на достижение взаимопонимания между государствами.

По словам Марин, страна готова работать над тем, чтобы разрешить возможные недопонимания и внести необходимые поправки в свое законодательство.

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс. При этом он сохраняет оптимизм по поводу расширения блока, несмотря на возражения Турции.

22 июня помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила о намерении американского истеблишмента добиться соглашения между государствами по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу до саммита в Мадриде, запланированного на 29–30 июня.

До этого, 21 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что достигнуть прогресса на встрече с Турцией не удалось и, вероятно, страна не сможет войти в НАТО до сентября.

В свою очередь директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи сообщил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде. Он предположил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

Между тем Анкара 8 июня представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не станут выдавать Турции участников движения проповедника для того, чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. До этого, в начале 2022 года, Столтенберг заявлял о том, что Швеция и Финляндия отвечают многим стандартам Североатлантического альянса и могут быстро присоединиться к блоку, если выразят такое желание.