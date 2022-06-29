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Страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Страны Североатлантического альянса официально пригласили 29 июня Финляндию и Швецию вступить в НАТО, следует из декларации саммита организации, проходящего в Мадриде.

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«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО — сильнее», — говорится в документе.

Ранее в среду стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, в свою очередь, что Турция, подписав меморандум, достигла того, чего хотела. Он также указал, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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