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В МИДе назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО печальнейшим эпизодом

Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО является печальнейшим эпизодом в эволюции европейской безопасности
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО негативно скажется на европейской безопасности. Об этом 1 июля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», — сказал Грушко в ходе дискуссии клуба «Валдай».

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал «глупым и стыдным» следование такой позиции.

Ранее, 29 июня, альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны. Он также не удивился словам генсека альянса Столтенберг о том, что НАТО с 2014 года готовилось к противостоянию с РФ.

С Совфеде действующие отношения России и НАТО охарактеризовали как новый железный занавес. По словам члена комитета по международным делам Сергея Цекова, Европа нарушает свое обещание не расширяться на восток, что можно объяснить только желанием противостоять России.

В преддверии саммита альянса в Мадриде Столтенберг сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге более чем до 100 тыс. человек. В том числе, по его словам, там планируется создать склады вооружений.

В этом же месяце стало известно, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. До этого в НАТО неоднократно подчеркивали, что альянс носит исключительно оборонительный характер.

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