В Совфеде назвали железный занавес новым этапом противостояния Запада с РФ

Коллективный Запад провозгласил новый этап противостояния с Россией, который можно назвать железным занавесом. Об этом в четверг, 30 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Европа поступает совершенно бессовестно по отношению к России, нарушает в том числе взятые на себя обязательства в политической и в экономической сферах. Они обещали не расширять НАТО на восток, однако продолжают [это делать] до настоящего времени. И они уже назвали Россию главным противником. Фактически всё, что они делают в Европе, направлено против России», — отметил он.

По словам сенатора, нынешняя ситуация во многом напоминает взаимоотношения Европы, США и Советского Союза в середине 1970-х годов. В настоящее время всё это повторяется, но с определенным фарсом, так как уже нет той силы у Соединенных Штатов и той консолидации в Европе, которая была в те времена, указал парламентарий, добавив, что коллективный Запад растерял уважение в глазах мирового сообщества.

«Но они пытаются в этой ситуации делать «хорошую мину при плохой игре», заявляя о своей консолидации о жесткости в отношении России. Они провозгласили основной этап противостояния с РФ, который действительно можно назвать железным занавесом», — подчеркнул Цеков.

При этом, как указал сенатор, если раньше у России было не так много влиятельных союзников среди других стран, то за эти годы таковые появились в Южной Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. В связи с этим то, что получалось у коллективного Запада в прошлом веке, вряд ли удастся теперь.

«Они опускают между нами и ими [коллективным Западом] железный занавес, но никакого занавеса в отношениях с другими странами мира не будет. Наши отношения с ними будут развиваться и становиться всё более тесными», — заключил он.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Запад практически опустил железный занавес с Россией.

«Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — подчеркнул он.

Помимо этого, глава МИД РФ добавил, что отношений России и Евросоюза не существует с 2014 года, с тех пор происходили лишь «разовые технические контакты». Лавров также обвинил Европейский союз в разрушении двустороннего диалога по линиям разных саммитов и площадок.

24 июня Лавров заявил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Запад пытается расколоть российское общество, делая ставку на национал-предателей, которые зарабатывают деньги в РФ, а живут там. Российский лидер подчеркнул, что при этом Запад плохо знает Россию и ее историю.