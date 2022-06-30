Реклама
Прямой эфир
Мир
Мощный взрыв прогремел в Херсоне
Общество
В России упростят регистрацию по месту жительства
Мир
Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный
Мир
Байден назвал себя лучшим мессенджером
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Мир
Штайнмайер и Зеленский обсудили будущий визит президента ФРГ в Киев
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

В Совфеде назвали железный занавес новым этапом противостояния Запада с РФ

Сенатор Цеков: Запад провозгласил новый этап противостояния с РФ, который можно назвать железным занавесом
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллективный Запад провозгласил новый этап противостояния с Россией, который можно назвать железным занавесом. Об этом в четверг, 30 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Европа поступает совершенно бессовестно по отношению к России, нарушает в том числе взятые на себя обязательства в политической и в экономической сферах. Они обещали не расширять НАТО на восток, однако продолжают [это делать] до настоящего времени. И они уже назвали Россию главным противником. Фактически всё, что они делают в Европе, направлено против России», — отметил он.

Врагу не поддается: почему Запад не сможет изолировать Москву
На марафоне «Новые горизонты» обсудили роль России в мире

По словам сенатора, нынешняя ситуация во многом напоминает взаимоотношения Европы, США и Советского Союза в середине 1970-х годов. В настоящее время всё это повторяется, но с определенным фарсом, так как уже нет той силы у Соединенных Штатов и той консолидации в Европе, которая была в те времена, указал парламентарий, добавив, что коллективный Запад растерял уважение в глазах мирового сообщества.

«Но они пытаются в этой ситуации делать «хорошую мину при плохой игре», заявляя о своей консолидации о жесткости в отношении России. Они провозгласили основной этап противостояния с РФ, который действительно можно назвать железным занавесом», — подчеркнул Цеков.

При этом, как указал сенатор, если раньше у России было не так много влиятельных союзников среди других стран, то за эти годы таковые появились в Южной Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. В связи с этим то, что получалось у коллективного Запада в прошлом веке, вряд ли удастся теперь.

«Они опускают между нами и ими [коллективным Западом] железный занавес, но никакого занавеса в отношениях с другими странами мира не будет. Наши отношения с ними будут развиваться и становиться всё более тесными», — заключил он.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Запад практически опустил железный занавес с Россией.

«Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — подчеркнул он.

Помимо этого, глава МИД РФ добавил, что отношений России и Евросоюза не существует с 2014 года, с тех пор происходили лишь «разовые технические контакты». Лавров также обвинил Европейский союз в разрушении двустороннего диалога по линиям разных саммитов и площадок.

24 июня Лавров заявил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Запад пытается расколоть российское общество, делая ставку на национал-предателей, которые зарабатывают деньги в РФ, а живут там. Российский лидер подчеркнул, что при этом Запад плохо знает Россию и ее историю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022