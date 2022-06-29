Путин охарактеризовал НАТО как рудимент холодной войны

Североатлантический альянс — это рудимент холодной войны. Об этом в среду, 29 июня, заявил президент России Владимир Путин.

Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не являются новостью для Москвы.

Говоря о позиции России, Путин указал, что Москва рассматривает НАТО как инструмент американской политики.

16 мая российский лидер уже заявлял, что расширение НАТО на восток носит искусственный характер и происходит в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Он тогда подчеркнул, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса.

28 июня по итогам первого дня саммита НАТО генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подает сигнал президенту России о своей открытости для новых стран. Он подчеркнул, что после снятия Турцией возражения по вступлению в альянс Швеции и Финляндии процесс по присоединению стран к НАТО запущен.

29 июня на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде Столтенберг заявил, что НАТО готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. Именно поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке и начал вкладывать больше денег в оборону.