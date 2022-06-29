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В Госдуме отреагировали на обозначение РФ как самой значительной угрозы НАТО

Депутат Новиков о России в новой концепции НАТО: альянс закрепил то, что уже сложилось на практике
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Benoit Doppagne
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Решение стран Североатлантического альянса в своей новой стратегической концепции обозначить РФ как «самую значительную и прямую угрозу безопасности» не является случайностью. Об этом в среду, 29 июня, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Весть о том, что НАТО теперь уже официально закладывает в свои нормативные документы положение, что Россия является «самой существенной угрозой», не является случайностью. Мы видим несколько обстоятельств, которые привели к фиксации подобного тезиса. Во-первых, тем самым закрепляется то, что уже сложилось на практике: политика усиливающегося санкционного давления на Россию, как экономического, так и военно-политического», — указал он.

Также политик подчеркнул, что происходит перемещение тезиса о России как о «главной стратегической угрозе» из американских внутриполитических документов в международные, которые формулируются теперь уже целым блоком государств.

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«Есть и третий момент, который стоит выделить. Фиксируя, что «большую угрозу» западному миру представляют Россия и Китай, в НАТО приняли решение, что с одинаковой силой развертывать борьбу и против Москвы, и против Пекина нет возможности, нет достаточных для этого ресурсов, что это чревато», — добавил Новиков.

В связи с этим, по словам парламентария, произошла некоторая дифференциация, когда готовность бороться с Москвой выпячивается максимально ярко, а тезисы, которые имеют антикитайский характер, звучат более мягко.

Как отметил депутат, то, что происходило в последние дни на уровне НАТО, обостряет характер блока как несущего серьезные угрозы для современного мира, международной безопасности и прежде всего для таких больших стан, как Китай и Россия.

«Входим в полосу еще большей нестабильности, которая требует очень серьезных мер по укреплению прежде всего нашей экономики, поскольку только на базе серьезных экономических успехов можно будет отвечать на сегодняшние вызовы и угрозы», — заключил политик.

О том, что страны НАТО назвали РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евро-атлантическом регионе, стало известно ранее в этот день. При этом в обнародованной декларации указано, что альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Эксперты прогнозировали, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.

27 июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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