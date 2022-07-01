Лавров назвал смешными заявления об оборонительном характере НАТО

Называть НАТО исключительно оборонительным альянсом сегодня уже глупо и стыдно. Об этом заявил в пятницу, 1 июля, глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета (БГУ).

«Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», — сказал Лавров.

Он отметил, что альянс даже не скрывает, что следующую линию обороны он намерен провести в Южно-Китайском море. При этом, как подчеркнул дипломат, смысл существования блока был утрачен более тридцати лет назад, когда исчез Варшавский договор после распада Советского Союза.

В эту же пятницу российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, принятой по результатам прошедшего в Мадриде саммита альянса, однозначно просматривается деление на своих и чужих. Это, по его мнению, говорит о готовности членов альянса выполнять приказы своего патрона, США, для нейтрализации полицентричного мироустройства и реанимации однополярного мира.

Корчагин также добавил, что, согласно новой концепции, главной и ключевой угрозой безопасности не только альянса, но и мира в Евро-Атлантическом регионе будет считаться Россия. Подобный подход будет способствовать лишь усилению напряженности между коллективным Западом и Россией, считает дипломат.

Ранее, 29 июня, альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

В преддверии саммита альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге более чем до 100 тыс. человек. В том числе, по его словам, там планируется создать склады вооружений.

В этом же месяце стало известно, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. До этого в НАТО неоднократно подчеркивали, что альянс носит исключительно оборонительный характер.