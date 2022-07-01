Посол России в Испании оценил новую стратегическую концепцию НАТО

Новая стратегическая концепция НАТО, принятая по результатам прошедшего в Мадриде саммита альянса, указывает на готовность стран-участниц выполнять приказы Соединенных Штатов Америки, заявил 1 июля российский посол в Испании Юрий Корчагин.

«Претензию НАТО на то, чтобы монополизировать международную безопасность и превратить ее в безопасность НАТО, не получилось замаскировать псевдолиберальной риторикой. В одобренной саммитом новой стратегической концепции однозначно просматривается деление на своих и чужих, готовность членов альянса выполнять приказы своего патрона — США — для нейтрализации полицентричного мироустройства и реанимации однополярного мира», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Корчагин также отметил, что, согласно новой концепции, главной и ключевой угрозой безопасности не только альянса, но и мира в Евро-Атлантическом регионе будет считаться Россия. По этой же причине она не может считаться партнером. Российский посол подчеркнул, что подобный подход будет способствовать лишь усилению напряженности между коллективным Западом и Россией.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что НАТО много говорит о свободе каждой страны выбирать своих союзников, однако в своей новой стратегии [альянс] вдруг сильно озаботился углубляющимся стратегическим партнерством между РФ и КНР, которое якобы «противоречит ценностям и интересам организации. И таких примеров аррогантного подхода к национальным интересам других стран в этом документе немало. Его идеология «разделяй и властвуй». Вот только для многополярного мира она не годится», — подытожил российский дипломат.

29 июня альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.