Генсек ООН заявил о высочайшем со времен холодной войны риске применения ядерного оружия

Текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. Об этом 1 августа заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Заявление было сделано в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), открывшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Конференция проходит в критический момент для нашего коллективного мира и безопасности. И она проходит во времена опасности применения ядерного оружия, невиданной со времен холодной войны», — заявил Гутерриш.

По его словам, человечество не выносит уроки прошлого и прекратило сотрудничество по вопросу ядерного разоружения.

«Человечество рискует забыть уроки, извлеченные из ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность», — отметил глава ООН.

Обзорная конференция ДНЯО проходит каждые пять лет, нынешнее мероприятие было перенесено на два года в связи с пандемией коронавируса. Конференция продлится до 26 августа. Делегаты от разных стран проверят, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметят дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.

Ранее 1 августа президент США Джо Байден заявил в преддверии конференции о готовности в оперативном порядке провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

16 июля Байден заявил, что США не допустят появления ядерного оружия у Ирана. Тремя днями ранее американский президент предупредил, что США применят силу, чтобы исключить это. Он отметил, что сейчас исламская республика стала гораздо ближе к нему, чем раньше.