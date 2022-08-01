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Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями

Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 1 августа сообщает сайт Белого дома.

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«Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году. Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями», — заявил Байден в преддверии обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

20 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неподходящим время для новых переговоров по Договору об СНВ. Он объяснил это отсутствием каких-либо отношений с США. По его словам, для России инициировать подобные переговоры вредно.

Ранее, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо было обсуждать продление договора СНВ вчера, эта тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира.

До этого, 11 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия уже сейчас предлагает Соединенным Штатам обсудить Договор о сокращении СНВ, действие которого заканчивается в 2026 году. Дипломат выразил уверенность, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

При этом Антонов отметил, что выправления отношений между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день не видит.

9 июня представитель Госдепартамента США заявил, что в ближайших планах Вашингтона не значится встреча с представителями России по теме стратегической стабильности. Как указал американский чиновник, в Госдепе призывают Москву сначала «избрать дипломатию вместо агрессии».

Ранее, 2 июня, профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении ограничений на ядерный арсенал России в рамках двустороннего договора СНВ-3. Она также сказала, что Белый дом готов возобновить диалог с Россией по поводу стратегической стабильности, назвав вопрос контроля тактического ядерного оружия «критически важным».

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700. В 2021 году СНВ-3 был продлен еще на пять лет.

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