В США заявили о желании сохранить ограничения на ядерный арсенал РФ

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сохранении ограничений на ядерный арсенал России в рамках двухстороннего договора СНВ-3, в котором прописаны меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом в четверг, 2 июня, заявила на научной конференции в Вашингтоне профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.

«Мы хотим и после 2026 года сохранять ограничения на российские системы, которые оговариваются в новом СНВ. Мы хотим, чтобы были ограничения на новые типы системы, которые разрабатывает Россия», — рассказала Стюарт в ходе конференции, трансляция которой была опубликована на YouTube.

Она также сказала, что Белый дом готов возобновить диалог с Россией по поводу стратегической стабильности, однако это зависит от позиции Кремля. Стюарт назвала вопрос контроля тактического ядерного оружия «критически важным», уточняя, что речь идет о вооружениях, «которые Россия с большей вероятностью может применить или которыми будет угрожать в ходе того или иного конфликта».

Контакты между РФ и США по ядерной проблематике прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Договор СНВ-3 был подписан странами в 2010 году. В начале 2021 года Россия и США договорились о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

31 мая президент США Джо Байден заявил, что Штаты не видят признаков, подтверждающих намерения России использовать ядерное вооружение. Американский лидер сказал, что любое применение ядерного оружия в конфликте любого масштаба было бы совершенно неприемлемо.

Ранее, 25 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией РФ. Такое же заявление 29 марта сделал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

19 апреля 2022 года Лавров сообщал, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.