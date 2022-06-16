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Песков выразил уверенность в неизбежности обсуждения между РФ и США договора СНВ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо было обсуждать продление договора СНВ «вчера», эта тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира.

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«Это та тема, обсуждение которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря президента РФ, это обсуждение важно не только для американского и российского народов, но и для всего мира, для «глобальной безопасности».

Ранее, 11 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия уже сейчас предлагает Соединенным Штатам обсудить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), действие которого заканчивается в 2026 году. Дипломат выразил уверенность, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

При этом Антонов отметил, что выправления отношений между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день не не видит.

9 июня представитель Госдепартамента США заявил, что в ближайших планах Вашингтона не значится встреча с представителями России по теме стратегической стабильности. Как указал американский чиновник, в Госдепе призывают Москву сначала «избрать дипломатию вместо агрессии».

2 июня профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении ограничений на ядерный арсенал России в рамках двустороннего договора СНВ-3. Она также сказала, что Белый дом готов возобновить диалог с Россией по поводу стратегической стабильности, назвав вопрос контроля тактического ядерного оружия «критически важным».

В тот же день пресс-секретарь российского президента сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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