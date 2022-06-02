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Песков заявил, что контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

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«Можно сказать, что нет. Сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — ответил он на соответствующий вопрос в беседе с «РИА Новости».

20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Западом любые международные дела при взаимном уважении.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины. Он сообщил, что в Госдепе не видят серьезного настроя русских на участие в конструктивном диалоге.

14 мая Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную, гибридную войну. По его словам, ее последствия почувствуют все без исключения. Министр подчеркнул, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло, но Запад все равно «бросил вызов».

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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