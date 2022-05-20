Лавров заявил о готовности РФ обсуждать с Западом международные дела

Россия готова обсуждать с Западом любые международные дела при взаимном уважении. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

«Мы готовы с нашими западными коллегами — французскими, любыми другими — обсуждать любые международные дела при одном условии, что мы будем делать это культурно, на основе уважения интересов друг друга и, самое главное, на основе уважения [решений] любых регионов и любых стран <...> выбирать своих партнеров свободно и без какого-либо диктата», — заявил он.

14 мая Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную, гибридную войну. По его словам, ее последствия почувствуют все без исключения. Министр подчеркнул, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло, но Запад все равно «бросил вызов».

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8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. При этом она указала на то, что Североатлантический альянс уже давно воюет «на стороне и руками Украины».

До этого, 5 апреля, заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО.

Ранее, 19 марта, глава МИД РФ заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами. По его словам, Запад сам загнал себя в тупик. Лавров отметил, что многие страны уже начали задумываться о том, как отойти от доллара в международных расчетах, так как «завтра кто-то еще может не понравиться».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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