Зампред СБ счел неподходящим время для переговоров с США по СНВ

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что сейчас самое неподходящее время для новых переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом он написал 20 июня в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Вашингтон должен оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросит о нем Москву.

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость», — заявил Медведев.

Ранее, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо было обсуждать продление договора СНВ вчера, эта тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира.

До этого, 11 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия уже сейчас предлагает Соединенным Штатам обсудить Договор о сокращении СНВ, действие которого заканчивается в 2026 году. Дипломат выразил уверенность, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

При этом Антонов отметил, что выправления отношений между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день не видит.

9 июня представитель Госдепартамента США заявил, что в ближайших планах Вашингтона не значится встреча с представителями России по теме стратегической стабильности. Как указал американский чиновник, в Госдепе призывают Москву сначала «избрать дипломатию вместо агрессии».

Ранее, 2 июня, профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении ограничений на ядерный арсенал России в рамках двустороннего договора СНВ-3. Она также сказала, что Белый дом готов возобновить диалог с Россией по поводу стратегической стабильности, назвав вопрос контроля тактического ядерного оружия «критически важным».

В тот же день Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.