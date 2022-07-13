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Байден заявил о готовности применить силу против Ирана в контексте СВПД

Президент США Байден допустил применение силы против Ирана при неудаче переговоров по СВПД
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Соединенные Штаты Америки готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию. Об этом 13 июля заявил американский президент Джо Байден.

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Байден в интервью 12-му каналу израильского телевидения заявил, что американская сторона может использовать против Ирана силу «в качестве крайней меры», и указал на недопустимость получения ядерного оружия Тегераном.

«Они сейчас гораздо ближе к ядерному оружию, чем были ранее», — подчеркнул лидер США.

Байден также назвал «гигантской ошибкой» решение предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В The Washington Post отмечают, что лидеры стран Персидского залива сомневаются в искренности главы Белого дома, так как «чувствуют: президент скажет что угодно, лишь бы заставить их качать больше нефти». Дело в том, что из всех стран израильтяне и арабы «больше всего боятся» Ирана.

Американский лидер ранее в этот день прибыл в Израиль. Так он начал первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками. В материале для китайского издания Global Times профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг отмечает, что поездка может показаться довольно значимой, потому как Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за кризиса вокруг Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

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