В Китае заявили о провальности ближневосточного турне Байдена

Впервые на посту президента США Джо Байден отправился в ближневосточное турне. Однако он не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет страны, заявил 13 июля в материале для китайского издания Global Times профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг.

Автор отмечает, что поездка может показаться довольно значимой, потому как Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за украинского кризиса, потому как «глобальный и региональный геополитический ландшафт кардинально изменился».

«В конечном счете турне окажется не более чем фотосессией», — уверен он.

Кроме того, высказывается мнение о том, что американский лидер вряд ли сможет договориться об увеличении поставок нефти из стран Ближнего Востока в Европу, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Особенно примечательно на этом фоне то, что в ходе предвыборной кампании в 2020 году президент США обещал сделать Саудовскую Аравию «изгоем» на рынке энергоносителей, однако ему пришлось смириться с реальностью и отказаться от этих попыток.

«Это означает, что доктрина Байдена, основанная на дипломатии ценностей, потерпела крах», — сакцентировал исследователь.

Помимо всего прочего, говорится в статье, создается впечатление, что США не смогут остановить упадок собственной системы альянсов на Ближнем Востоке, потому как стратегическое доверие союзников в области безопасности было подорвано тотальным игнорированием их требований.

Автор уверен, что несмотря на все попытки склонить ближневосточные страны на чью-либо сторону, их тесное сотрудничество с Россией и Китаем продолжится.

«В результате администрация Байдена пытается увеличить свое присутствие на Ближнем Востоке за счет визитов и налаживания более глубоких военных связей, чтобы сохранить свою хрупкую систему ближневосточного альянса», — подчеркивает автор, отмечая, что международный кризис энергоснабжения значительно укрепил стратегическую независимость и уверенность нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия.

«Ближневосточная дипломатия администрации Байдена полна парадоксов. Поездка Байдена на Ближний Восток проходит на высоком уровне, но это не может изменить того факта, что он вернется с пустыми руками», — заключил Динг Лонг.

Ранее в этот день президент США прилетел в Израиль, его визит начался с ряда казусов. В частности, американский лидер в очередной раз оговорился и пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста. А сразу же по прилете в израильский аэропорт имени Бен Гуриона Байден немного растерялся и попросил подсказку о своих дальнейших действиях. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как он обратился с вопросом к представительнице охраны, после чего она указала ему на место, которое тот должен был занять.

Сообщается, что до 16 июля президент США посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. У него запланированы встречи с премьером Израиля Яиром Лапидом, а также лидерами ОАЭ и Палестины Мухаммедом бен Заидом и Махмудом Аббасом.

Также 13 июля представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ценит работу с партнерами в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ. При этом американский лидер подчеркивал, что его поездка важна именно для противостояния России и Китаю.

В тот же день телеведущий Fox News Стюарт Варни предрек «большой конфуз» во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию. По его словам, хозяин Белого дома во время визита планирует «попросить» у Эр-Рияда больше нефти. Однако, по мнению телеведущего, это вряд ли возможно. Он сообщил, что в случае согласия Саудовской Аравии потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия. Варни подчеркнул, что нынешние проблемы США исходят от «первого дня Байдена у власти».

В апреле газета The Wall Street Journal заявляла, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.

Еще в марте американская газета Politico пророчила Байдену неудачу в его попытке стать спасителем Европы от российской энергозависимости. В статье говорится, что обещание президента США на деле лишь обязательство о попытке убедить компании в других странах отказаться от уже забронированных поставок, чтобы отправить газ в Европу.