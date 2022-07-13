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Байден оговорился и заявил в Израиле о «чести» холокоста

Байден снова оговорился и пообещал в Израиле сохранить «честь» холокоста
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден 13 июля прибыл в Израиль в рамках турне по странам Ближнего Востока. Его визит начался с ряда казусов. В частности, американский лидер в очередной раз оговорился и пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста.

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«Чтобы хранить в памяти правду и честь холокоста… ужасы холокоста (honor — честь, и horror — ужас. — Ред.). И чествовать тех, кого мы потеряли», — произнес американский лидер во время приветственной речи в присутствии премьер-министра Израиля Яира Лапида, президента Ицхака Герцога, членов правительства и других официальных лиц еврейского государства.

Позже в этот день президент США почтил память жертв холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Он зажег Вечный огонь в Зале памяти, после чего от его имени был возложен венок к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.

Ранее сообщалось, что по прилете в израильский аэропорт имени Бен Гуриона Байден немного растерялся и попросил подсказку о своих дальнейших действиях. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как он обратился с вопросом к представительнице охраны, после чего она указала ему на место, которое тот должен был занять.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

79-летний Байден является самым возрастным президентом в истории США. Он часто допускает оговорки, теряется в пространстве, спотыкается, что регулярно вызывает недовольство американцев. Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

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