Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты не допустят появление ядерного оружия у Ирана. Об этом он заявил 16 июля, выступая на арабо-американском саммите в Джидде.

«США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — сказал Байден.

Ранее 13 июля американский президент предупредил, что США применят силу, чтобы исключить доступ Ирана к ядерному оружию. Он отметил, что сейчас исламская республика стала гораздо ближе к нему, чем раньше.

Также 14 мая страны G7 договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия. В совместном заявлении министров иностранных дел было сказано, что наилучшим ограничением ядерной программы является дипломатическое решение.

26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие. Она отметила, что со времен отказа от участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.