Страны G7 договорились не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Представители стран «Большой семерки» договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщили в субботу, 14 мая, в коммьюнике по итогу встречи представителей министерств иностранных дел.

«Мы привержены тому, чтобы гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие. Мы подтверждаем нашу поддержку восстановлению и полной имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Дипломатическое решение остается наилучшим способом ограничения ядерной программы Ирана», — говорится в заявлении по итогам встречи представителей G7, которые выразили приверженность нераспространению ядерного оружия.

В «Большую семерку» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие.

Она отметила, что со времен отказа от участия США в СВПД при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.