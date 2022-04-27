США обеспокоились возможностью скорого создания Ираном ядерного оружия

Американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие уже в ближайшие две недели. Об этом сообщила во вторник, 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На регулярном брифинге для журналистов ее спросили, беспокоит ли Белый дом расчеты некоторых специалистов о том, что в течение уже двух недель Иран может создать ядерное оружие.

«Да, это определенно беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами», — ответила Псаки.

Как добавила представитель администрации, со времен отказа от участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) при экс-президенте Дональде Трампе, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

14 апреля сообщалось, что власти США не соглашались на размораживание блокированных по инициативе Вашингтона активов Ирана в третьих странах. Как сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, санкции будут сохраняться, пока не будет обеспечено общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Представитель госдепа также отметил, что консультации по вопросам, касающимся СВПД и освобождения находящихся в Иране американцев, продолжаются.

Ранее, 16 февраля, иранский представитель на переговорах по ядерной сделке Багери Кяни сообщил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене «как никогда раньше» близки к заключению соглашения.

В начале февраля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.

Дипломат подчеркнул, что диалог достиг важного этапа. По его словам, все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения.

31 января представитель госдепартамента заявил, что достигнуть договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно только в течение нескольких недель. По словам чиновника, стороны находятся на финальном этапе заключения соглашения.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества. Смягчение санкционного режима ранее позволило российским, европейским и китайским компаниям продолжить работу на гражданских ядерных объектах Ирана.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.