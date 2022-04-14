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США опровергли размораживание активов Ирана в третьих странах

Госдеп: США не соглашались на размораживание активов Ирана в третьих странах
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Власти США не соглашались на размораживание блокированных по инициативе Вашингтона активов Ирана в третьих странах. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

Ядром чуют: Тегеран настроен возобновить диалог в Вене
Чем грозит задержка с восстановлением иранской сделки

По его словам, санкции будут сохраняться, пока не будет обеспечено общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Прайс заявил, что в СМИ имели место «ложные утверждения о сделках по задержанным лицам», а также относительно санкций.

«К сожалению, на самом деле у нас нет каких-либо прорывов, о которых мы могли бы объявить», — сказал он.

Представитель госдепа также отметил, что консультации по вопросам, касающимся СВПД и освобождения находящихся в Иране американцев, продолжаются.

Ранее, 16 февраля, иранский представитель на переговорах по ядерной сделке Багери Кяни сообщил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене «как никогда раньше» близки к заключению соглашения.

В начале февраля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.

Дипломат подчеркнул, что диалог достиг важного этапа. По его словам, все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения.

В этот же день постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что восстановление отмененных ранее исключений из режима санкций по иранскому атому может замедлить ядерную программу Ирана.

Накануне о решении администрации Соединенных Штатов восстановить исключения из режима санкций против Ирана сообщил представитель американского Госдепа. Он подчеркнул, что решение является необходимой мерой и вовсе не означает факта уступки Тегерану.

При этом он отметил, что решение администрации США восстановить исключения из режима санкций не означает, что стороны близки к возвращению в ядерную сделку.

Ранее, 31 января, представитель госдепартамента заявил, что достигнуть договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно только в течение нескольких недель. По словам чиновника, стороны находятся на финальном этапе заключения соглашения.

14 декабря американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду.

По ее словам, президент США Джо Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества. Смягчение санкционного режима ранее позволило российским, европейским и китайским компаниям продолжить работу на гражданских ядерных объектах Ирана.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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