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США объявили о готовности снять санкции с Ирана в рамках СВПД

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Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду. Такое заявление сделала американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд во вторник, 14 декабря.

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По ее словам, президент США Джо Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

«Мы полностью готовы снять санкции, не соответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду, предусмотренную сделкой», — сообщила постпред, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, онлайн-трансляция которого велась на сайте Организации.

4 декабря США не исключили мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Тогда же представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

29 ноября США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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