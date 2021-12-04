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В США не исключили мер против Ирана в случае саботажа переговоров в Вене
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В США не исключили мер против Ирана в случае саботажа переговоров в Вене

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США не исключают мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в субботу, 4 декабря, заявил представитель Госдепартамента на брифинге.

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Как сообщает агентство Reuters, представитель назвал попытки Ирана форсировать ядерную программу «особо провокационными».

«Тот факт, что мы заседаем в Вене, не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать [переговоры]», — сказал он.

Представитель Госдепа также заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

29 ноября США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной проблемы, если дипломатический путь не сработает.

27 октября официальный представитель Госдепартамента сообщил, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по СВПД после решения ряда незакрытых вопросов. В Вашингтоне выразили надежду на то, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли».

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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