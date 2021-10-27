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Госдеп США назвал условия для возобновления переговоров с Ираном по СВПД
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Госдеп США назвал условия для возобновления переговоров с Ираном по СВПД

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США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после решения ряда незакрытых вопросов, заявил 27 октября официальный представитель Госдепартамента.

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«Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД путем закрытия небольшого числа вопросов, которые остались неразрешенными во время шестого раунда переговоров в июне», — цитирует его «РИА Новости».

Как сообщил собеседник агентства, в Вашингтоне надеются, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли». При этом в Госдепе предупредили, что предложение продолжить диалог будет действовать не всегда.

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве не смогли уточнить предполагаемые даты проведения переговоров.

Ранее, 14 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США работают над возобновлением переговоров о перезапуске иранской ядерной сделки. При этом она подчеркнула, что переговоры на тему ядерной программы Ирана не увенчаются успехом, «если Тегеран будет требовать от Вашингтона больше, чем может дать сам».

Неделей ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры в Вене по СВПД в скором времени возобновятся.

В конце августа президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что, в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, у Соединенных Штатов есть другие меры.

Современный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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