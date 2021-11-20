Пентагон предупредил об альтернативном пути решения ядерной проблемы Ирана
США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной проблемы, если дипломатический путь не сработает. Об этом 20 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе международной конференции по региональной безопасности в Бахрейне «Манамский диалог».
Он отметил приверженность Вашингтона к дипломатическому решению по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Однако если Тегеран не будет готов к серьезному взаимодействию, то США рассмотрят все возможности для обеспечения собственной безопасности.
«На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно», — отметил Ллойд в ходе трансляции на сайте Пентагона.
По его мнению, в последние месяцы действия Ирана не стали обнадеживающими.
27 октября официальный представитель Госдепартамента сообщил, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по СВПД после решения ряда незакрытых вопросов. В Вашингтоне выразили надежду на то, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли».
29 октября замглавы МИД Ирана Али Бакери назвал прошедшие в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым плодотворными и позитивными. В ходе встречи стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и условились продолжать консультации.
14 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США работают над возобновлением переговоров о перезапуске иранской ядерной сделки.
СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.