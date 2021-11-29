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США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 29 ноября, в ходе регулярного брифинга сообщила, что Вашингтон по-прежнему считают своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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По ее словам, в ситуации с иранской ядерной сделкой дипломатия является «лучшим» из доступных вариантов подходов.

«Это предпочтительный подход. Я не собираюсь называть сроки, когда это закончится. <...> Наша цель не изменилась. Она по-прежнему заключается во взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД. Это лучший из доступных вариантов для ограничения ядерной программы Ирана», — подчеркнула она.

Псаки также заявила, что США сейчас не пересматривают решение о задействовании нефти из стратегического резерва.

Ранее, 24 ноября, Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали Иран немедленно восстановить доступ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объекту TESA в Карадже. Также в обращении сказано, что Тегеран обладает достаточным количеством ядерного топлива, чтобы после обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

В тот же день газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран из-за того, что не смог добиться согласия на доступ инспекторов на объект, где, по его мнению, может создаваться оборудование для иранской ядерной программы. По данным издания, Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. На это предложение Рафаэль Гросси ответил отрицательно.

24 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Россия обеспокоена расширением масштабов ядерной программы Ирана и всё большим ее отклонением от параметров, согласованных СВПД. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо исправлять сложившуюся ситуацию, а также установить причины отклонения Тегерана от ядерной сделки. Переговоры в Вене по восстановлению СВПД Ульянов посчитал единственным путем решения проблемы.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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