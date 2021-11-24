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Россия обеспокоена отклонением ядерной программы Ирана от СВПД

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Россия обеспокоена расширением масштабов ядерной программы Ирана и все большим ее отклонением от параметров, согласованных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом 24 ноября сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Деятельность ИРИ (Исламская Республика Иран — Ред.) в ядерной области все больше отклоняется от согласованных в СВПД параметров. <...> Вместе с тем мы обеспокоены дальнейшим качественным и количественным расширением масштабов ядерной программы ИРИ», — отмечается в заявлении постпреда на сайте МИД РФ.

Кроме того отмечена необходимость исправлять сложившуюся ситуацию, а также установить причины отклонения Тегерана от ядерной сделки.

«Необходимо устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки, а именно выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона на ИРИ», — добавил Ульянов.

Переговоры в Вене по восстановлению СВПД он посчитал единственным путем решения проблемы. При этом постпред уточнил, что участникам переговоров не следует «начинать диалог с чистого листа», это позволит обеспечить динамичное продвижение переговоров.

29 октября замглавы МИД Ирана Али Бакери назвал прошедшие в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым плодотворными и позитивными. В ходе встречи стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и условились продолжать консультации.

О готовности возобновить непрямые переговоры с Ираном по СВПД после решения ряда незакрытых вопросов стало известно 27 октября. Официальный представитель Госдепартамента сообщил о том, что Вашингтон надеется на возвращение иранской стороны в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли».

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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