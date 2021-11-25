Евротройка призвала Иран восстановить доступ для МАГАТЭ в Карадже

Великобритания, Франция и Германия призвали Иран немедленно восстановить доступ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объекту в Карадже. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном 24 ноября на сайте британского МИДа.

Отмечается, что понимание со стороны Ирана по итогу сентябрьских переговоров Тегеран продолжает отказывать агентству в доступе к объекту TESA в Карадже.

«Тот факт, что Иран не выполнил полностью достигнутую договоренность, вызывает крайнюю озабоченность. Мы призываем Иран срочно восстановить для МАГАТЭ доступ к объекту в Карадже», — говорится в заявлении.

Также в обращении сказано, что Тегеран обладает достаточным количеством ядерного топлива, чтобы после обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран из-за того, что не смог добиться согласия на доступ инспекторов на объект, где, по его мнению, может создаваться оборудование для иранской ядерной программы.

По данным издания, Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. На это предложение Рафаэль Гросси ответил отрицательно.

В ходе переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами Гросси подчеркнул, что Иран не отклонялся от своих обязательств по развитию ядерной программы.

12 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами рассказал о том, что Тегеран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам на ядерных объектах в Иране. Кроме того, агентство и Иран договорились продолжать контакты и расширять сотрудничество в сфере общих интересов. Также стороны решили «поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях».

В конце мая агентство и Тегеран договорились о продлении на три месяца временной договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. В результате МАГАТЭ потеряло доступ к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не отменят санкции в отношении Ирана.