В США назвали условие для применения ядерного оружия

США рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом 1 августа заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на США, на наших союзников и партнеров. США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — сказал Блинкен.

Обзорная конференция ДНЯО проходит каждые пять лет, нынешнее мероприятие было перенесено на два года в связи с пандемией коронавируса. Конференция продлится до 26 августа. Делегаты от разных стран проверят, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметят дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».