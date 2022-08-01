Реклама
Прямой эфир
Мир
Лондон ослабил санкции против РФ в сфере страхования авиационной отрасли
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
СМИ сообщили о визите Пелоси на Тайвань 2 августа
Мир
Макрон пообещал Зеленскому выделить финансовую помощь Украине
Мир
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка
Мир
Китай сообщил о начале морских военных учений около Тайваня
Мир
Посла России вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях
Мир
В ЕК признались в отсутствии €8 млрд для кредита Украине
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат

В США назвали условие для применения ядерного оружия

В США допустили применение ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих интересов
0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом 1 августа заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Хроники безумия: Киев захотел обзавестись атомным оружием
Зеленский пригрозил выходом из Будапештского меморандума

«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на США, на наших союзников и партнеров. США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — сказал Блинкен.

Обзорная конференция ДНЯО проходит каждые пять лет, нынешнее мероприятие было перенесено на два года в связи с пандемией коронавируса. Конференция продлится до 26 августа. Делегаты от разных стран проверят, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметят дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022