В Китае назвали ядерный арсенал США угрозой глобальной безопасности

Ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности. Об этом в четверг, 4 августа, заявил представитель делегации Китая, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности», — сказал он.

При этом он отметил, что КНР поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Представитель китайской делегации подчеркнул, что «США описывают отношения с Китаем как соперничество или соревнование», но Китай, по его словам, как не участвовал, так и не будет участвовать в гонке вооружений.

Ранее в этот день директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

В четверг стартовали масштабные военные учения народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры.

Учения стали ответной реакцией на визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и продлятся до 7 августа. Минобороны Тайваня назвало учения, проводимые КНР, психологическим запугиванием граждан.

На фоне напряженности вокруг Тайваня США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Соответствующее распоряжение вынес министр обороны США Ллойд Остин. Военно-воздушные силы США планировали совершить испытательный пуск с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.

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