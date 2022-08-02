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Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения Китая около острова

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Фото: ТАСС/Zuma/Wang Yu
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Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». Об этом 2 августа сообщило агентство Reuters.

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По информации агентства, минобороны Тайваня заявило, что КНР пытается угрожать основным портам и городам острова.

«Китайские учения нацелены на психологическое запугивание граждан», — сказали в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что военные следят за ситуацией и повысили уровень готовности.

Ранее в этот день сообщалось, что армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров. В ведомстве подобную поездку расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

1 августа сообщалось, что Китай выпустил «навигационное предупреждение» о проведении военных учений около Тайваня.

Тогда же госсекретарь администрации США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. По его словам, Пелоси имеет право самостоятельно принимать решение относительно посещения острова, поскольку конгресс США является независимой структурой.

2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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