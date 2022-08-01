Китай сообщил о начале морских военных учений около Тайваня

Китай выпустил «навигационное предупреждение» о проведении военных учений около Тайваня. Об этом сообщает 1 августа ETtoday.

«Управление морской безопасности Китая выпустило навигационное предупреждение, в котором говорилось, что оно будет проводить военные учения в некоторых акваториях Южно-Китайского моря с 0:00 2 августа до 24:00 6 августа, а также запретит заход судов», — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. По словам экспертов, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом. Обсуждается «внезапная неисправность самолета».

Так, по информации тайваньского телеканала TVBS News, Пелоси с делегацией из 20 человек прибудут на Тайвань на специальном самолете 2 августа в 22:30 по местному времени. Ожидается, что утром на следующий день она встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Сегодня, 1 августа, Пелоси прибыла в Сингапур. В рамках турне по Азии она также посетит Малайзию, Южную Корею и Японию.

Ранее в понедельник в МИД Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Также стало известно, что сегодня четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

По информации телеканала CNN, еще 27 июля Пелоси получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.