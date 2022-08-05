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КНР признала необходимость поддерживать минимальный ядерный потенциал

Делегация КНР: Пекин поддерживает минимальный ядерный потенциал для обеспечения нацбезопасности
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Фото: TASS/Wu Xiaoling
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Поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Об этом в четверг, 4 августа, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

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«[КНР] всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности», — сказал он во время выступления на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Также представитель китайской делегации отметил, что страна никогда не стремилась участвовать в гонке вооружений.

Ранее Фу Цун обвинил США в нарушении главной договоренности стран — подписантов ДНЯО: «ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны — принимать у себя подобное вооружение».

По мнению представителя, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность и затронет стратегические интересы Китая.

В четверг стартовали масштабные военные учения народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры. Минобороны Тайваня назвало учения, проводимые КНР, психологическим запугиванием граждан.

На фоне напряженности вокруг Тайваня США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Соответствующее распоряжение вынес министр обороны США Ллойд Остин. Военно-воздушные силы США планировали совершить испытательный пуск с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.

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