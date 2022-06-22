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Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. Об этом 22 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки безусловными приоритетами российской дипломатии становятся предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — сказал он, выступая в ходе встречи в рамках международной летней школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.

По словам Рябкова, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

Ранее, 8 июня, полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью Die Freie Welt сказал, что Вашингтон поставками оружия Киеву втягивает мир в ядерный конфликт.

2 мая представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может. Она отметила, что президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину и не намерен менять свою позицию по этому вопросу.

Ранее, 1 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

В марте бывший американский лидер Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Он признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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