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Экс-сенатор США заявил о втягивании мира Вашингтоном в ядерную войну с РФ

Экс-сенатор Блэк заявил о втягивании США всего мира в ядерную войну с Россией
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Фото: Global Look Press
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Американские поставки оружия на Украину подстегивают ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. Такое мнение выразил 7 июня полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью изданию Die Freie Welt.

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«США и НАТО не волнует, сколько погибнет украинцев. Ни гражданские, ни женщины, ни дети, ни солдаты», — так объяснил он политику руководства страны.

При этом он обратил внимание на осторожность действий российской армии в ходе спецоперации.

«Они не уничтожили железнодорожные пути. Они не отключили электростанции и многие другие вещи. Они не бомбили Киев и здание, где заседает парламент. Они были невероятно сдержанны и надеялись вопреки всему, что мир может быть достигнут», — отметил Блэк.

Помимо этого он подчеркнул, что США недооценивают ситуацию на Украине и связанные с ней риски. Но у России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент, заключил экс-сенатор.

При этом российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны. Так, 19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение о том, что США пытаются «запугать собственное население», когда неоднократно заявляют о применении Россией ядерного оружия на Украине. Она рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения, подчеркнув, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны, потому как опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

При этом позиция относительно «подстрекания» США конфликтов высказывалась уже неоднократно. Так, 4 июня журналист испанского издания Rebelión Омар Гарсес отмечает, что главная цель Вашингтона в донбасском конфликте — измотать Москву, уменьшить ее шансы на реализацию поставленных целей и попутно ослабить экономику. Для реализации этого плана США прибегают ко многим элементам эпохи холодной войны. Так, например, поясняет автор, они внушают страх перед Россией странам Европы, несмотря на многочисленные заверения руководства РФ об отсутствии планов по нарушению суверенитета западных стран.

В тот же день американский политолог Анатоль Ливен предостерег США от повторения ошибок времен холодной войны, потому что уверен: позиция руководства страны и желание развязать новую холодную войну против России будут противоречить национальным интересам самого Вашингтона.

Специальная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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