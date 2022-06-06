В Испании назвали две цели США на Украине

Посредством Украины, США пытаются реализовать две цели: посмотреть, как Китай отреагирует на их действия и измотать Россию. Такое мнение 4 июня выразил журналист Омар Гарсес в статье для испанского издания Rebelión.

«Для Вашингтона крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира», — считает автор.

Так, за последнее время Россия, Китай и некоторые другие страны, находящиеся на пике масштабного экономического развития, начали теснить США, или же угрожать их интересам. Потому американское руководство и придумывает стратегии для сохранения влияния.

Гарсес отмечает, что главная цель Вашингтона в донбасском конфликте — измотать Москву, уменьшить ее шансы на реализацию поставленных целей и попутно ослабить экономику. Для реализации этого плана, США прибегает ко многим элементам эпохи холодной войны. Так, например, поясняет автор, они внушают страх перед Россией странам Европы, несмотря на многочисленные заверения руководства РФ об отсутствии планов по нарушению суверенитета западных стран.

Помимо этого, американская сторона использует Донбасс для изучения реакции Китая на ситуацию, при том, что страна не признает независимость Тайваня, подчеркивает журналист.

Несмотря на все опасности описанных действий, США продолжают провоцировать конфликты, ради достижения мирового господства, заключил Гарсес.

Ранее в этот день американский политолог Анатоль Ливен напомнил о геополитическом противостоянии Америки и Советского Союза в середине XX века. Тогда из-за чрезмерного желания противостоять Москве, Вашингтон оказался втянут в несколько конфликтов, а в итоге, пояснил эксперт, США понесли такой ущерб, от которого так и не смогли оправиться. По этой причине он предостерег страну от повторения ошибок времен холодной войны, потому как уверен, что позиция США и желание развязать «новую холодную войну» против России будет противоречить национальным интересам самого Вашингтона.

В апреле китайский военный эксперт высказывал такую же позицию. Он заявил, что США используют Украину как марионетку и толкают ее на обострение конфликта с Россией, поэтому Вашингтон не прекращает накачивать Киев вооружением. Безрассудная поставка оружия, особенно тяжелой артиллерии, не способствует мирным переговорам — наоборот, Америка и НАТО хотят спровоцировать Россию на конфликт и тем самым втянуть ее в затяжное кровопролитие.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, США не проявляют «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России.

Западные страны увеличили поставки вооружения на Украину после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.