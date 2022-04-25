Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией Москвы

Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — указал министр.

Он напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

Ранее, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что высказывание директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине является абсурдным.

По словам военного, американские власти планируют провокации, целью которых является обвинение Российской армии в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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