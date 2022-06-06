В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине

Чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое военное столкновение с РФ по вине Вашингтона — это худший сценарий. Об этом 1 июня написал в The Atlantic старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления им. Куинси в Вашингтоне, автор книги «Украина и Россия: братское соперничество, изменение климата и национальное государство» Анатоль Ливен.

«Худшим сценарием стало бы превращение ситуации на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — считает автор.

Он напомнил о геополитическом противостоянии Америки и Советского Союза в середине XX века. Тогда из-за чрезмерного желания противостоять Москве, Вашингтон оказался втянут в несколько конфликтов. В итоге, пояснил Ливен, США понесли такой ущерб, от которого так и не смогли оправиться.

По этой причине эксперт предостерег страну от повторения ошибок времен холодной войны.

«По мере продолжения боевых действий растущее участие Америки в действиях Украины, включая огромную финансовую и экономическую помощь, а также более тяжелое и современное оружие, может перерасти в более широкий и прямой конфликт между двумя великими державами», — подчеркнул автор.

Он уверен, что позиция США и желание развязать «новую холодную войну» против России будет противоречить национальным интересам самого Вашингтона.

1 июня американский лидер Джо Байден сообщил о готовности отправить Киеву новый пакет военной помощи, который включит в себя РСЗО HIMARS. Позднее в Вашингтоне сообщили о том, что получили от Киева заверение в отсутствии планов наносить удары по территории России из этих вооружений. Все выстрелы, произведенные на территории Украины, будут расцениваться США как оборонительные. В ответ на это Минобороны РФ назвало существующим риск использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

При этом влияние новых ракетных комплексов на обстановку непосредственно в Донбассе специалистами оценивается как минимальное. Так, китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times 5 июня напомнил о том, что РФ сможет противодействовать HIMARS с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также крылатой ракеты «Калибр».

Западные страны увеличили поставки вооружения на Украину после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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