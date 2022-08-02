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В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны

МИД РФ: в ядерной войне нет победителей, она никогда не должна быть развязана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает МИД РФ на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Отмечается, что в последнее время в мире стремительно ухудшается обстановка в области стратегической стабильности. Россия считает, что необходимо восстановить действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, гибридная война против России чревата ядерным конфликтом.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

До этого, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что СМИ должны проявлять профессионализм, освещая и задавая вопросы по теме ядерных конфликтов, а спикеры — мудрость, не отвечая на подобные вопросы.

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