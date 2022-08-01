Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны

Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом заявил 1 августа президент РФ Владимир Путин.

«Как государство — участник ДНЯО (договора о нераспространении ядерного оружия. — Ред.) и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу договора. ‹...› В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — говорится в приветствии Путина для участников и гостей конференции по рассмотрению действия ДНЯО в Нью-Йорке.

Президент РФ также подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

2 мая представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может. Она отметила, что президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину и не намерен менять свою позицию по этому вопросу.

До этого, 30 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны.

Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».