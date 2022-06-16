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Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерного конфликта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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СМИ должны проявлять профессионализм, освещая и задавая вопросы по теме ядерных конфликтов, а спикеры — мудрость, не отвечая на подобные вопросы. Об этом в четверг, 16 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — ответил пресс-секретарь российского лидера в беседе с «РИА Новости» на вопрос о вероятности ядерной войны в нынешних условиях.

8 июня полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью Die Freie Welt сказал, что Вашингтон поставками оружия Киеву втягивает мир в ядерный конфликт.

2 мая представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может. Она отметила, что президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину и не намерен менять свою позицию по этому вопросу.

Ранее, 1 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

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