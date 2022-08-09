В МИД РФ призвали США вернуть ядерное оружие из третьих стран

США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН 8 августа.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — приводит его слова «РИА Новости».

Вишневецкий добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение. По его словам, этот фактор негативно влияет на безопасность и увеличивает риск ядерного конфликта, а также является преградой для разоружения.

Он отметил, что предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует трехсторонний оборонный альянс AUKUS, состоящий из партнерства США, Великобритании и Австралии.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

До этого, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».